民進黨12日推出「給台灣的一封信」競選影片，高雄的版本卻以「台灣對不起」為主題，民進黨立委管碧玲甚至直言，高雄人對不起台灣是普遍的心情。宋楚瑜競辦發言人于美人開嗆說，民進黨就是當時做不好，人家才做不同的選擇，高雄人為何要跟全台灣人說對不起。

于美人在政論節目《平論無雙》指出，民進黨又發布一個廣告，管媽代表執政黨，這是何等的傲慢，才可以講出這樣的話。為什麼人民做自由的選擇，卻要說他選錯了，這是什麼邏輯？怎能用政黨的立場告訴高雄人你選錯了，選民選對選錯，都不是你政黨可以講的，因為選舉不是為了政黨贏，也不是為了政黨輸，執政不好，人家才要下架，才要選擇另外一個，你現在告訴人家你選擇是錯的，你要回來選我這個最爛的。民進黨就是當時做不好，人家才做了不同的選擇。

于美人直言，民進黨為什麼不檢討自己？現在卻來檢討高雄市民，她不知道高雄市民怎麼看，館長可以跟高雄人說對不起，但管碧玲不可以要求高雄人跟全台灣人說對不起，高雄人為什麼要跟全台灣人說對不起。

(中時電子報)