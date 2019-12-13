台中市太平區郭姓保母今年6月間涉嫌虐待1歲陳姓女童，此事遭媒體披露後，臉書直播平台「冠廷往事」直播主劉冠廷號召400名網友，到郭女住處外丟雞蛋、還一度衝撞執勤員警，台中檢方偵查終結，依公然聚眾施強暴脅迫等罪起訴劉男及相關涉案者共16人。

起訴指出，「冠廷往事」直播主劉冠廷與員工謝筑穎、張宏傑、魏傳恩從今年元月起，只要發現哪裡發生疑似虐童情況，就會透過臉書直播的方式聚集網友，大家一起到案發處撒冥紙或丟雞蛋。

今年6月間，劉男見媒體報導太平區郭姓保母疑似虐童，竟又找了謝女等員工一起從新北市趕到台中，並以手機直播號召民眾、誆稱「孩子已經死了，保母的行為不可原諒」，藉以聚集不特定群眾到郭女居住的社區外滋事，當晚約有400人聚集。

警方獲報後到場隔離人群，但現場群眾在劉男等人鼓譟下，竟有人拿雞蛋砸社區及警員、並在現場推擠、揮舞雨傘，還有人猛按喇叭、大聲謾罵，直到隔天凌晨才離開。警方進行蒐證後依法送辦。台中檢方從蒐證影帶中查出相關人，依妨害公務、毀損等罪起訴16名涉案者，劉男與謝女因為首謀、要求加重其刑。

(中時 )