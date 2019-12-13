文化部長鄭麗君稱大大溪計畫是全台37個再造歷史現場計畫的模範計畫。（邱立雅攝）

桃園市政府結合文化部推動「再造歷史現場計畫」，包括慢城計畫總經費共投入約6億元，其中「大大溪計畫概念展-未來生活式」13日正式開幕，包括1個主展場與4個次展場，將展出大溪各種生活面向，展期直到明年1月。開幕儀式也邀請文化部長鄭麗君前來，與民眾一同體驗大溪的傳統魅力與新面貌。

市府將大溪木藝生態博物館視為開放的博物館，以整個大溪作為木藝生態博物館的場域，找回大溪過去的歷史特色。市長鄭文燦表示，大溪老街在1920年重建，也曾是淡水河的最內陸河港，所有木器、日用品、茶葉、樟腦皆從大溪運出，是桃園歷史的起點。市府研議將大溪由老街擴大為整個大大溪計畫，提升大溪整體營造規模。

市府結合文化部推動「再造歷史現場計畫」，2018至2020年計畫補助加上市府配合款共計3.9億元，以6大核心價值：歷史論述、文化治理、跨域整合、在地培力、技術美學、當代連結，整體建構大大溪計畫的未來生活行動。此次「大大溪計畫概念展─生活未來式」共有1個主展場，以及4個次展長包括大溪老街牌樓及燈光照明修繕先期規畫案、青年看大溪建築模型展、街角預見未來以及歷史文化廊道。

鄭麗君大讚大溪的再造歷史現場計畫是全台37個計畫中的典範，她發現在大溪，公私協力來進行空間城市的治理，結合生活價值與在地特色產業，重新營造未來生活，透過民間的參與讓大家一起說故事，讓歷史回到生活、城市戴著靈魂往前走。在現今慢活的時代，大溪不僅是百年老鎮，也是幸福城鎮。

(中時 )