5G競標今（13）日結束第一週的競價，本日10回合結束時，暫時得標價合計346.12億元，距離NCC預算書的440億元還有差距。其中，最熱門的3.5GHz頻段，在10回合中只有2次27個單位都標滿，再次出現單獨兩次無人出價，最後暫時最高單價12.52億元，總暫時標金335.82億元。

NCC表示，本次競價自12月10日開始，今日是第4天，已經累計40回合各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價335.82億元，其中21個單位頻寬以當前回合價(第40回合) 12.52億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升38.2％。

28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標10個單位頻寬，暫時得標價10.3億元，其中10個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段持續乏人問津，暫無得標頻寬。

NCC表示，第一階段的數量競價，當各競價者於每回合所提出之需求頻寬總和大於或等於供給時，NCC將依據《行動寬頻業務管理規則》相關規定，調升下一回合之回合價為前一回合的1.03倍，藉著多回合競價的程序，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時，即告結束。

依照相關規定，下週一將進行第41至50回合競標，若還未結標，週二將啟動加速機制。

(中時 )