全國第一座「再生水類產線與人才培育基地」在嘉南藥理大學，宣告開啟循環經濟產業新頁。(曹婷婷攝)

「再生水類產線與人才培育基地」13日在嘉南藥理大學揭牌典禮。(曹婷婷攝)

全國第一座「再生水類產線與人才培育基地」在嘉南藥理大學，宣告開啟循環經濟產業新頁！未來，除將節省校園自來水用量每日320噸，相當於節省每年100萬元水費；當水情吃緊，也能計畫性生產高級再生水達每天100噸提供半導體產業純水使用，支援鄰近南部科學園區科技廠，為南部水資源提供彈性調度。

「再生水類產線與人才培育基地」13日在嘉南藥理大學揭牌典禮，行政院祕書長李孟諺、教育部政務次長劉孟奇、技職司長楊玉惠及立法委員陳亭妃、王定宇，加上超過40家夥伴學校與水資源相關法人、公協會及企業都到場參與，共同見證「水資源產業人才培育合作聯盟」成立與全國第一座校園「再生水類產線工廠」啟用。

教育部考量前瞻基礎建設、國家發展創新產業趨勢，作為培育國家重點產業人才指標，推動「教育部優化技職校院實作環境計畫」，而面對台灣長期缺水問題，同時為培育再生水相關產業所需技術人才做準備，教育部以4000萬元經費補助嘉藥建置「再生水類產線與人才培育基地」，希望整合產官學研，為培育未來產業人才努力。

「再生水類產線與人才培育基地」包含再生水類產線工廠、再生水資源物聯網及監控中心、機電設備與配管配線實習工廠等，同時結合校園既有的5座汙水處理廠、一座人工溼地、中水回收水道設施、水質分析實驗室、下水道設施操作維護技能檢定考場等實作場域，不僅可開設特色實作及考照課程，培育校園技優人才，也可配合勞動部相關產業人才訓練計畫投資計畫等，提升國人技術與就業能力。

此外，「再生水類產線廠」可作為水資源循環經濟示範基地，當平時水情穩定時，產出次級再生水可就近回收於校園內使用，節省校園自來水用量達每天320噸，相當於衍生每年100萬元水費節省的經濟效益；而當水情吃緊時，也能計畫性生產高級再生水達每天100 噸提供半導體產業純水使用，支援鄰近南部科學園區科技廠，為南部水資源提供彈性調度。

為分享購置設備與實作場域，嘉藥跟區域內包括崑山、中華醫事、大仁、輔英及國立高雄科技大學等五校，共組夥伴聯盟，同時與國內超過30家水資源相關的法人、公協會及企業簽約成立「水資源產業人才培育合作聯盟」，以借助業界資源及量能，強化教師實務經驗，並引入業界師資協同建構雙師實作課程、共編教材以提高學生實務能力。

簽約企業也提供每年90個實習名額及30個預約聘用學生名額，盼達到「技優一條龍學習」及訓用合一目標，培育貼近業界需求人才。

嘉藥校長陳鴻助表示，類產業基地與實作場域建置提供最佳共享資源環境，實踐「為學生找到未來、讓工作找到人才」。

教育部政務次長劉孟奇表示，嘉藥在技職人才培育上素負盛名，透過該聯盟成立，將有助技職人才培育與產業攜手並行。行政院祕書長李孟諺指出，水循環產業是世界潮流，再生水更成為重大建設的必要指標，隨著台南、高雄再生水廠陸續建設，期待嘉藥培育的再生水人才來為國家未來的發展帶來更多的動力。

(中時 )