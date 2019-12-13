選戰進入倒數階段，檢警調查賄等也全面就戰鬥位置，檢方形容去年縣市長等基層選舉是「亂買」，今年總統立委選舉則是「亂告」，去年接獲的多數是賄選情資，今年互告妨害名譽及誹謗訴訟很受矚目，其中總統部分的加重誹謗及妨害名譽案就有6、7件。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，截至目前接到的選舉情資有76件，總統選舉10件，立委66件，假消息及妨害譽類型已有17件，選舉賭盤9件，其餘現金、禮物、餐會、旅遊等都有，較為具體的有50多件，已分案調查。

雲地檢統計，去年縣市長等選舉，該署接獲的情資高達597件，分案調查案數535件，其中現金買票最多。今年選區較大，現金賄選不若去年多，賭盤相對掘起，而拜3C產品之賜，提告散布假消息的案件也增加，候選人控對手誹謗及妨害名譽的情況也比去年多。

檢察官私下形容，去年因為有村里長、鄉鎮代表一起選，所以「亂買」，今年是「亂告」，不論立委或總統的都有，每每成為關注的焦點。

(中時 )