呼應綠能經濟發展,中油舉辦「綠色生活創意設計大賽」,讓參賽學子腦力激盪,栽下綠色生活種子。中油「2019綠色生活創意設計大賽」有包含來自美國、馬來西亞、日本、大陸及香港等在台就讀等學子,共167隊熱烈參與報名,13日於中油大樓舉行決賽及頒獎典禮。

中油表示,競賽結果由明志科技大學的「ECO TUBE 隨身棉條導管」、大葉大學的「BOBBIE 桌上型香爐空氣清淨機」及國立成功大學的「模組劃時代-Fit out your energy.Fit in your life」等作品奪下各組金獎。

另有兩項特殊榮譽獎,分別由中原大學獲得年度最佳學校獎及李鍇朮老師獲得最佳指導老師獎。

中油與台灣Panasonic集團繼去年合作後,今年雙方再次攜手合辦「2019綠色生活創意設計大賽」,競賽有三大組別,分別為「綠色生活居家通用設計組」、「綠色生活居家創意商品設計組」和「綠能加油站創新提案設計組」,各組金獎獎金新臺幣10萬元、總獎金達新臺幣64.5萬元。

今年報名更為踴躍,並有來自美國、馬來西亞、日本、大陸及香港等在台就讀大專院校的學生共同參與,一起激盪研發出各種綠色生活設計創意,不論是創意、便利、節能及實用等面向的內容,都更加豐富多樣,各組的競爭都十分激烈。

中油指出,希望透過本次競賽大幅提升學生對綠能加油站的概念認知,並提出創新服務項目,激盪出「未來智慧低碳生活」創意的新火花。參與決賽的隊伍提出許多未來綠能加油站的創新設計,充分展現青年學子的創意和巧思,在潛移默化中為創造台灣永續綠生活栽下啟蒙的種子。

