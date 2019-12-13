材料通路商華立（3010）11月自結合併營收46.84億元，較去年同期揚升4.03％；累計前11月合併營收達499.84億元，年增2.7％。法人認為，今年全球經濟危機示警紛至沓來，在美中貿易摩擦、地緣政治不穩定及中國經濟趨緩等挑戰下，華立營運仍能維持高檔實屬不易。

華立近年來聚焦在半導體前段高階製程、印刷電路板高頻／高速載板、先進顯示技術及終端電子產品進行國際化布局，並深耕5G、生醫、電動車及儲能創能等領域，盼持續挹注成長動能。

這兩年OLED面板已成為中高階智慧型手機標配，帶動OLED產業相關的材料及設備商欣欣向榮，華立近年投入龐大資源爭取OLED領域上游原材料、生產設備的銷售權。

以仍屬寡占市場、技術瓶頸高的精密金屬遮罩耗材為例，已成為對岸重量級OLED面板廠的供應鏈，終端應用以手機及穿戴式裝置為主力；原材料中的偏光片及有機發光材也有所斬獲，近期更代理領導品牌大廠的柔性PI，正式跨入柔性OLED場域搶得先機。

具功耗與色彩強項即更輕薄不燒螢幕的Mini LED背光顯示器，將有助於TFT-LCD液晶面板提高性能，預計於明年擴大推進至平板電腦及電競顯示器等行動裝置市場。已有專業機構指出，新一代美系平板將會採用此背光技術，在此具代表性的產品推波助瀾下，帶動台灣LED磊晶／晶粒廠與封裝廠投入資源積極佈局，可望明年會拉出一波出貨潮。

Mini LED背光顯示技術在亮度、信賴性等性能上具備顯著優勢，業者目前大都鎖定高階大尺寸的顯示器市場。華立近期也投入各項資源與LED廠配合，共同開發具多區背光調控功能的背光模組搶佔市場先機，現階段鎖定車載、TV、Monitor市場，已陸續在送樣認證中，將搭此新世代顯示技術的列車，為營收注入新活力。

(工商 )