連晨翔第二波主打歌〈Crazy Love〉邀TRASH樂團主唱「阿夜」，以個人饒舌歌手身份Marz23跨刀，歌曲講述兩個男生因為迷上同一個女孩而心中糾結、矛盾的故事。兩人因這次合作成為了無話不談的好友，MV更遠赴英國拍攝途中，兩人更笑說好像在跟對方「談戀愛」，感情好到讓一旁同事笑說簡直上演「斷背情」，兩人事後甚至私下預約之後的合作。

首度合作的他們，坦承對彼此一開始都各有既定印象，晨翔說：「剛開始知道要和他合作的時候，我其實很緊張，覺得他看起來應該酷酷的不太好親近。」Marz23則大笑說：「一開始我也擔心偶像歌手會不會很難聊！」然而初次在錄音室見面，兩人不但一拍即合，消弭了對彼此的刻板印象。歌曲完成錄製後不久，兩人即收到要前往英國拍攝MV的消息。而為了讓他們「培養感情」，工作人員特地將他們兩人安排在同一間民宿的房間裡。本以為性格、外表都南轅北徹的兩人，卻意外在短短不到一天的時間，便成為了無話不談的好朋友！

無論當天幾點收工，兩人都能不顧一切從夜晚聊到日出，話題從家人、朋友到彼此的感情觀，幾乎每個晚上都停不下來；晨翔提到：「我們兩個一開始知道要住同一個房間的時候，都很擔心會不會超尷尬。畢竟我們根本不熟，當時覺得這樣的安排真的是太激烈了！但沒想到我們這麼合。」而不僅是私下聊不完，在工作時，當兩人的拍攝對嘴演唱畫面，晨翔與Marz23更笑說根本是在跟對方「談戀愛」，晨翔也開玩笑說：「這歌詞好像在和對方吃醋！」曖昧情愫讓一旁同事直呼根本上演「斷背情」，Marz23也故意抱著晨翔開玩笑說：「這才是Crazy Love！」晨翔將於22日在西門町舉辦簽唱會。

(中時 )