聯合國教科文組織（UNESCO）12日在哥倫比亞首都波哥大開會後，通過將傳統泰式按摩列入「非物質文化遺產」（Intangible Cultural Heritage）。

泰式按摩包含折疊身體，運用肘部、前臂及膝蓋巧勁推拿。（圖／shutterstock）

聯合國教科文組織表示，泰式按摩源自傳統農業社會，當時民眾為了保健，每個村莊都會有按摩師，當村民覺得肌肉酸痛時，就會尋求按摩師協助，所以需要善加保護。

泰式按摩在泰國處處可見，從高檔的曼谷水療中心、普吉島濱海地區再到平價的街邊小店，一小時的背部拉直矯正僅要價5美元（約152台幣）。與其他按摩不同，泰式按摩包含將身體摺疊，按摩師會以前臂及膝蓋施壓推拿，不會使用按摩油。

泰式按摩發源地據信是曼谷臥佛寺，寺中附設著名傳統按摩學校。按摩老師凱拉表示，他以身為泰式按摩2000年技術的傳承者為榮。身為按摩師之子，凱拉在寺廟中分享這項古老專業，臥佛寺泰式按摩學校的認證是任何按摩店的自豪證書。

泰式按摩據信源於印度，由醫生及僧侶於2500年前將技巧帶至泰國，這些秘技經由寺內師傅傳授門徒，然後傳予家庭成員。

19世紀泰王拉瑪三世（Rama III）時期，學者曾將此領域知識刻在臥佛寺石頭上。但這項技藝直到1962年才開始興盛起來，歸功於按摩學校的成立。

(中時 )