今年流感疫苗接踵踴躍，台南市議員林燕祝、蔡淑惠及王家貞今天開記者會指出永康區已傳出沒流感疫苗可打，引發民眾恐慌，台南市衛生局澄清，目前台南市還有6萬劑流感疫苗，沒有缺疫苗情形，且為方便市民假日接種疫苗，台南市衛生局網站同步公布週日及國定假日院所開診時間表，另考量永康區人口眾多，該區衛生所也已加開門診時間為周一至周五每天上午9：00-11：00服務市民。

今年公費流感疫苗注射採分階段注射，疫苗量則採分段配送。12月08日第二階段開打後民眾踴躍接種，台南市截自12月12日止65歲以上長者已接種45,273人，幼童已接種11,510人，5天接種量和106年同期相比，今年成長1倍。台南市108年向中央採購48萬7200劑流感疫苗，足夠符合公費條件的市民朋友接種，迄已接獲配發25萬3325劑，占總數52％。

為因應接種潮，台南市衛生局已請各合約醫療院所採取預約制，接種前可先打電話洽詢。上周向衛生福利部疾病管制署積極溝通反應，衛生福利部陳時中部長也承諾疫苗配送頻率，亦即縮短配送流程。目前衛福部已啟動應變機制，全力協助各縣市疫苗調度，疫苗將陸續提前送達，並將於109年1月3日前全數配送完畢，請市民朋友不必恐慌。

台南市衛生局預定農曆春節前完成全數疫苗接種，市民朋友現階段符合條件者，建議可至鄰近合約醫療院所接種，以避免久候。

台南市長黃偉哲提醒，在一定數量的民眾接種流感疫苗後，可產生群體免疫力，間接保護還沒有施打或沒有足夠流感免疫力的市民，不致造成大流行。天氣逐漸轉涼，除了接種流感疫苗外，應養成良好衛生習慣，落實勤洗手，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會，強調台南市備有充足抗流感病毒藥劑，若有任何流感疫苗相關問題，可撥打專線06-2880180洽詢。

(中時 )