本季英超表現都令人失望的「槍手」兵工廠與「藍月亮」曼城，16日凌晨將在倫敦的阿聯航空球場狹路相逢。尋求3連霸的曼城雖被甩到英超第3，踢完16輪落後龍頭利物浦達14分之多，要取勝跌到第9名的兵工廠應仍游刃有餘，只是藍月亮後防也有重要傷兵，可能形成進球大戰。

曼城上周在「曼徹斯特德比」1比2失望輸給曼聯，別說與利物浦的差距愈來愈大，連落後老二萊斯特城都拉開到6分之多。幸好周間曼城在歐冠小組賽對克羅埃西亞的札格拉布發電機踢出水準，客場4比1回到勝利的軌道上。

曼城這場勝利有個收穫，10月初受傷免戰的烏克蘭籍左後衛齊臣柯（Oleksandr Zinchenko）復出踢了24分鐘，這個位置是藍月亮本季的罩門之一，對槍手之戰可望及時頂上。

曼城從2015年之後就不曾輸過兵工廠，總教練瓜狄歐拉（Pep Guardiola）近兩季3度到倫敦踢館，不但大獲全勝且1球未失，都是藍月亮的絕對利多。但在曼市德比受傷退場的主力中後衛史東斯（John Stones），看來無法及時歸隊，影響不小。

老隊長孔帕尼（Vicent Kompany）上季踢完離隊，中後衛原本就是曼城隱憂，如今連史東斯都傷了，曼城健康的中後衛只剩阿根廷老將歐塔門迪（Nicolas Otamendi），他的速度缺點恐怕守不住奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang）、拉卡澤（Alexandre Lacazette）兩位槍手快腿。

兵工廠上周以3比1逆轉擊敗同屬倫敦球隊的西漢姆聯，稍微止住近來頹勢，但最近5戰丟掉8球的後防問題，碰上曼城只會雪上加霜，加上近年拿曼城沒轍的對戰成績，新教頭永貝里（Freddie Ljunberg）很難變出魔法。

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(中時 )