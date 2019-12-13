桃園市長鄭文燦。（張亦惠攝）

新竹市長林智堅。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁。（張亦惠攝）

總統候選人蔡英文、嘉縣第二選區立委候選人陳明文13日晚上在民雄鄉舉辦聯合造勢晚會，主辦單位現場擺放9000張椅子，現場人數爆滿超過1萬5000名支持者，小英到場前桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、行政院副院長陳其邁等人都到場助講相挺，齊推陳明文是立法院「重量級」立委，一定要繼續留在立法院協助小英總統。

桃園市長鄭文燦表示，陳明文從年輕開始就在嘉義打拚，嘉義的進步都跟他有關係，故宮南院、民雄演藝廳、東石漁人碼頭等，無論是山線、海線每一樣建設陳明文都用心爭取，照顧嘉義、農民、長者，

翁章梁指出，山區的民眾很幸運，因陳明文是重量級的立委，各黨派要當重量級立委都要3、40年的考驗，累積智慧經驗才能做重量級立委，陳明文說話有份量就可以爭取中央預算，帶動嘉義縣的進步，翁也提到，中國想併吞台灣，台灣一定要贏不能輸，這是台灣的環境，美國人選舉不會有這種顧慮，這次選舉就是顧主權，大家一定要團結。

新竹市長林智堅也說，陳明文是大家栽培的優秀立委，政治資歷豐富，在立院是領袖級的立委，是蔡英文很重要的支柱，爭取很多經費建設嘉義縣，嘉義隊長就是陳明文，林強調，有影響力很重要，陳明文是最照顧農民的立委，讓他留在立法院協助蔡英文照顧全國農民。

行政院副院長陳其邁表示，雖然跟蘇貞昌院長都落選，但也因為有人民的提醒，讓他們更認真做，好好照顧台灣這塊土地，選舉到了有很多抹黑，以前在立院都一起吃午餐，明文規定就是顧台灣主權、全力拚經濟改善嘉義生活、增加農民收入、鐵路高架化民雄段核定，身為民進黨員，不敢忘記對人民的承諾。

(中時 )