台中捷運綠線預計明年底正式通車，北延大坑，往南到彰化的延伸路線，13日在交通部進行可行性評估審查，彰化終站設在台化腹地已經達成共識，但路線怎麼走還有諸多雜音，也有指出路廊幾乎和台鐵路線都重疊了，強化烏日到彰化站軌道運能可省下更龐大開支。

台中市政府規畫，捷運綠縣從G17台中烏日延伸彰化計5.33公里，共設4站，台中部分設兩個站，G18成功嶺大門東側、G19榮泉路健行路口，彰化部分設2站。G19a是金馬路彰興路口、G20是台化，用捷運把台中、彰化串接起來備受期待。

但是這條延伸線已構想10年了，隨台中捷運綠線明年通車而具體化，實際問題也越發「逼真」浮現了，最被質疑就是路廊幾乎和台鐵平行，共構就好了，有必要再花幾百億構築新軌道？更有提出要發揮更大效益，不如東移彰南路，但如此一來更增加土地徵收的困難度。

彰化縣政府工務處表示，捷運延伸到彰化，關乎交通部審查和台中市政府規劃，但發展軌道大眾運輸系統還是按步就班進行，延伸到鹿港的路廊大致敲定了，主要以場站的開發來帶動城市願景。

台化占地75公頃，縣府計畫以其腹地作為「三鐵」共構轉運站，彰化鐵路高架化將設新的台化站，並作為台中捷運綠線延伸彰化的終點站和彰化捷運到鹿港起點站。至於站體怎麼規劃設計還待通過可行性評估，才能進入綜合規劃。

彰縣府也指出，彰化市、和美鎮、鹿港鎮約50萬人，彰化捷運延伸到鹿港預計走線東路，寬20公尺，長約18公里，沿線將在金馬路、富麗大鎮、頂番婆水五金區等設站，預計明年6月完成期末報告，送交通部進行可行性評估審查。

(中時 )