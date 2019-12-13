林縣長說，將籌措560萬元經費改善 7處排水設施。（南投縣政府提供／張晉銘南投傳真）

南投縣長林明溱上個月底才到中寮會勘農路改善工程，13日下午再度來到中寮，依序前往清水、龍安、龍岩和永福等4個村落，關心多處野溪、坡地排水、農路排水等改善工程，會勘後林縣長說，將籌措560萬元經費改善，並指示農業處，工程用地已取得者，盡速辦理改善。

林明溱13日下午同縣議員張永輝、張嘉哲、鄉長廖宜賢及立委馬文君服務處、議員簡賜勝服務處等人，前往中寮鄉4個村落進行會勘，依序了解8處排水情況。

林縣長說，中寮鄉位處山區，耕地坡度大，但坡地排水大部分都已年久失修，每當汛期或豪大雨來臨時，造成地表逕流水匯集，且非常湍急，進而沖蝕溝床及邊坡，甚至溢流到耕地或鄰近民宅，除了有安全之虞，更造成農作物損失，影響農民生計及財產安全，確實亟待改善。

林縣長說，為維護鄉親生命財產安全，縣府將籌措560萬元經費，改善 7處排水設施。另一方面，清水村肖楠群坡地的排水改善工程，因為有工程用地取得的問題，先暫緩辦理，待後續研議。

(中時 )