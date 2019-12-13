國民黨後壁黨部爆裂案 刑事局晚間攻堅傳爆炸聲 19:502019/12/13 中時電子報 湯萱樂 、中國時報、 莊曜聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨台南後壁黨部昨天遭人放置不明物體，由於有計時器、引線等裝置，懷疑是爆裂物。(蔡育輝競選總部提供／莊曜聰台南傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今晚新興分局跟刑事局南打中心在高雄苓雅區，林森路與永樂路民宅一棟大樓進行攻堅，現場疑似傳出爆炸聲響，據傳是12日在台南後壁區放置爆裂物的嫌犯。 (中時電子報) #爆炸聲 #後壁 #刑事局 #林森路 #永樂路 #台南後壁 #國民黨 #南打中心 #新興分局 #爆裂案 也許您會感興趣 推薦閱讀 年末購物季瘋網購 刑事局傳授3招防詐騙 17:582019/12/10 社會 國民黨台南後壁黨部驚傳出現爆裂物 警方處理中 15:432019/12/12 社會 國民黨台南後壁黨部驚傳遭人放置爆裂物 狀況已解除 18:062019/12/12 社會 直擊》刑事局防爆組國民黨後壁黨部拆彈驚險現場 18:252019/12/12 社會 稻田轉作改種波斯菊現花海 台南後壁周末農遊行程迎賓 20:282019/12/12 生活 毒品之王暴利 走私前仆後繼 04:102019/12/13 社會新聞 國民黨後壁黨部 遭放置爆裂物 04:102019/12/13 地方新聞 國民黨後壁黨部遭放爆裂物 賴清德籲理性和平 17:142019/12/13 政治 賴惠員懷疑韓粉放「炸彈」 蔡育輝批栽贓 19:142019/12/13 政治 社會熱門新聞 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 國民黨後壁黨部爆裂案 刑事局晚間攻堅傳爆炸聲 - 社會 現場直擊》國民黨後壁黨部爆裂案 警方晚間高雄攻堅大樓 - 社會 女下身赤裸M腿大開透氣DIY 路人冒命開心拍 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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