巴基斯坦F-16戰機

美國外交高層人士8月致巴基斯坦空軍首長書面譴責函，指控他們濫用美國提供的F-16戰機，危及雙方安全。

據《美國新聞與世界報導》（U.S News & World Report）11日引述取得的文件指出，印巴2月爆發喀什米爾邊境衝突，在印度指控，巴基斯坦動用了F-16，擊落印方一架戰機6個月後，美國國務院高層官員傳達了相關意見。

(中時電子報)