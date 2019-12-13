果真濫用F16！美嚴責巴基斯坦 19:492019/12/13 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 巴基斯坦空軍F-16戰機的資料照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 巴基斯坦F-16戰機 美國外交高層人士8月致巴基斯坦空軍首長書面譴責函，指控他們濫用美國提供的F-16戰機，危及雙方安全。 據《美國新聞與世界報導》（U.S News & World Report）11日引述取得的文件指出，印巴2月爆發喀什米爾邊境衝突，在印度指控，巴基斯坦動用了F-16，擊落印方一架戰機6個月後，美國國務院高層官員傳達了相關意見。 (中時電子報) #F-16 #印度 #巴基斯坦 #美國 #喀什米爾 #邊境衝突 #梟龍 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》報復！巴基斯坦擊落印度2戰機 俘虜2人 14:432019/02/27 軍事 違規！巴基斯坦F16發射AIM120飛彈 印度秀證據 09:172019/03/01 軍事 首戰！巴基斯坦稱以梟龍擊落印度戰機 陸股錯飆 14:582019/03/01 軍事 空戰力壓印度 巴基斯坦是否增購梟龍受關注 10:402019/03/04 軍事 給證據！ 印度秀擊落巴F16雷達影像 23:242019/04/08 軍事 軍事熱門新聞 果真濫用F16！美嚴責巴基斯坦 - 空軍 F22戰機電腦無法駭入 美前海軍部長透露真實原因 - 空軍 遭泰國完敗 中共空軍戰力被檢討 - 軍事 解禁了沒再怕！美再度測試陸射彈道飛彈 - 軍事 岸基反艦利器 美多管火箭成功試射PrSM導彈 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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