新北市長侯友宜今（13日）宣布，12月接管戶數正式突破100萬戶，是全國第一名，並將完工後巷結合彩繪，提供市民更整潔、舒適、安全的居住環境。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（13日）宣布，12月接管戶數正式突破100萬戶，是全國第一名，並將完工後巷結合彩繪，提供市民更整潔、舒適、安全的居住環境。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（13日）宣布，12月接管戶數正式突破100萬戶，是全國第一名，並將完工後巷結合彩繪，提供市民更整潔、舒適、安全的居住環境。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（13日）宣布，12月接管戶數正式突破100萬戶，是全國第一名，並將完工後巷結合彩繪，提供市民更整潔、舒適、安全的居住環境。（葉書宏攝）

新北市政府近年來積極推動汙水下水道建設，市長侯友宜今（13日）宣布，12月接管戶數正式突破100萬戶，是全國第一名，並將完工後巷結合彩繪，提供市民更整潔、舒適、安全的居住環境。

侯友宜表示，汙水下水道是看不見的工程，很多人不願意做，卻是城市進步非常重要的指標。他從擔任副市長以來積極推動，接管率近10年大幅成長，光今年接管戶就超過8萬戶，12月底正式突破100萬戶，是六都中第一個達成100萬戶接管的城市。

侯友宜提到，接管初期往往遇到居民反彈，經過市府溝通協調，態度逐漸轉為接受；甚至民眾看到施工後的成果，現在還會主動諮詢、爭取建設，未來市府也將持續推動，給市民乾淨整潔的後巷。

另外，汙水下水道施作最大的阻礙，就是要先拆除居家後巷違建，對此，市府在完成汙水接管後，藉由後巷牆面彩繪，增加市民休憩空間，也能有效防止「二次違建」。侯友宜也特別感謝被稱為「忍者龜」的施工團隊，因為他們讓新北市越來越好、越來越進步。

水利局表示，邀請公益團體合作一起彩繪，給身心障礙孩童一個創作天地，美化社區牆面，目前已完成400條後巷彩繪，面積達2萬9000平方公尺，提供市民休憩、通勤、通學及日常生活往來便道，增添新北城市新風貌。

水利局指出，汙下水道建設將民眾排出的汙水從源頭根除，導入水資源回收中心處理後放流，有效改善河川水體水質，如今淡水河水質已經有明顯改善。

(中時 )