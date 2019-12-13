國立金門大學積極推動國際化，「新南向國家及先進國家優秀青年學子來台蹲點計畫」執行績效獲得教育部肯定，2020年度申請案補助金額由今年度的新台幣45萬元增至392萬元。陳建民校長強調，未來持續強化新南向與國際化的連結，營造校園多元的學術氛圍。
金大在國際化業務的推展，已進入開花結果階段，2019年外籍學生與僑生招募交出亮眼成績之外，承辦教育部的TEEP「新南向國家及先進國家優秀青年學子來台蹲點計畫」也獲得各界肯定。8位來自印尼與越南優秀大學畢業生，經過5個月在金大的華語基礎課程、專業訓練與企業實習後，其中4位外籍生選擇留在金門攻讀碩士學位，另有1位準備未來再回金門報考研究所。
金大也是明年度獲補助的44所大學「單一」案件中，補助金額最高的學校，預計將對外招募40名優秀海外學子來金蹲點學習。
金大指出，該計畫的執行帶動國際化業務起飛，為校園帶來多元風貌，也讓這些來自國外的優秀青年充分領略到金門、臺灣美麗溫馨的人文風情。
(中時 )
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