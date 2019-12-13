香堤大道上的光劍耶誕樹。（迪士尼提供）

於《STAR WARS： 天行者的崛起》首次亮相的西斯風暴兵等比模型。（迪士尼提供）

電影《STAR WARS ： 天行者的崛起》在東京舉行紅毯活動與記者會，導演J.J.亞伯拉罕、監製凱薩琳甘迺迪以及主要演員黛西蕾德莉(芮)、約翰波耶加(芬恩)、奧斯卡伊薩克(波戴姆倫)、安東尼丹尼爾斯(C-3PO)等人都盛裝出席。

片中飾演主角「芮」的黛西蕾德莉以白色紗質披肩搭配褲裝禮服白袍帥氣現身，用日語對日本粉絲說：「フォースと共にあらんことを (願原力與大家同在！)」 「C-3PO」安東尼丹尼爾斯本人與日本官方安排現身於會場的C-3PO合照互動，極為有趣，導演J.J.亞伯拉罕也用日文親切的與粉絲們打招呼。

J.J.亞伯拉罕被問到對於原力的解釋，他分享了最吸引他的其實是當初在最早星戰電影中，歐比王肯諾比對路克所詮釋的版本 ：「原力，是連結一切事物的無形能量，存在於你我身邊。」 而在現實生活當中，導演認真說自己似乎也可以感受到有這股無形的力量存在著。對於離開的凱莉費雪，身為她的老朋友， 他認為沒有人可以取代她飾演「莉亞」這個角色，在堅持不使用特殊CG處理的原則下，選擇使用當初拍攝《STAR WARS ： 原力覺醒》時沒有用上的片段，經過巧妙的後製安排來完成莉亞這個角色在最終章的重要演出。

「C-3PO」安東尼丹尼爾斯，身為全場唯一星戰全系列電影(九部曲)都有親自演出的演員，被團隊認為是靈魂人物。安東尼表示，第九集絕對會是全系列最重要的一集，因為導演跟編劇都是非常了解星戰的人、懂得怎麼讓粉絲感到無比滿意。同時，也提到C-3PO在電影預告中的經典台詞 ： 「我想好好的看我的朋友們，最後一面。」是一句被設計地相當美的台詞。這句話不只代表了自己即將要跟身邊這些橫跨三個世代的演員、好夥伴們道別，更代表了他所參與了42年的星際大戰傳奇也得向全球觀眾道別。電影將於12月18日在台上映。

迪士尼為電影特別打造的全台唯一光劍耶誕樹，由數百隻光劍精心打造，搶先在本周現身信義區香堤大道，14日(六) 晚上6點整近百位資深星戰粉絲將舉起光劍，進行光劍耶誕樹點燈儀式。另外還空運來台最新電影1：1西斯風暴兵展示牆，可近距離一窺究竟西斯風暴兵身上的所有細節，讓影迷可以拍好拍滿。

展出期間：即日起至2020年1月1日

展出地點：台北信義區 香堤大道北段(H＆M旁)

(中時 )