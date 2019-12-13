，「找樹的人」由成大測量及空間資訊學系教授王驥魁與林業試驗所徐嘉君博士共同帶領，致力尋找台灣第一高樹，圖為徐嘉君。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

茫茫樹海中，如何尋找第一高樹？成功大學與農委會林業試驗所組成「找樹的人」團隊，今年初開始，利用歷年調查資料、口訪資深林業人員等，畫設巨木分布熱區，在最新科技輔助下，找到「棲蘭」與「丹大」地區272株高於65米的巨木，團隊更於9月打破維持2年台灣杉樹高紀錄，在大雪山南坑溪上游找到標高72.9公尺的台灣杉巨木，超過20層樓高度，暫居台灣第一高樹。

成功大學與農委會林業試驗所組成「找樹的人」團隊13日於成大舉辦成果發表會，「找樹的人」由成大測量及空間資訊學系教授王驥魁與林業試驗所徐嘉君博士共同帶領，致力尋找台灣第一高樹。團隊預計2020年推出「找樹的人」App，民眾可以利用App當中團隊提供的資料，簡單判別樹的高度，協助找尋台灣第一高樹，另外，民眾或山友也能透過App即時回報所看到的珍貴樹木之地理位置及圖片。

林業試驗所徐嘉君表示，2016年有一國外專業團隊利用光達資料找到位於馬來西亞的婆羅洲之心一群超過90公尺的巨木，在網路引起關注，成功讓這片森林被列為保育地，阻止原本棕櫚園的開發計畫，受到啟發的徐嘉君便希望藉由尋找全台第一高樹，能讓大眾更加了解台灣的山林生態，增進國人的森林保育意識。

「找樹的人」今年研究成果已經彙整成互動式巨木地圖，展示於中研院地理資訊科學研究中心（GIS）網路平台，團隊未來也會持續更新空間資料，並加入巨木3D動畫。

王驥魁教授指出，茫茫樹海中要尋找第一高樹相當不容易，所幸中央地調所及內政部提供的光達探測資料，能協助團隊獲得森林中的垂直結構，開發全新的演算法，得出樹木高度，確實減輕森林調查人員在找尋巨木上的負擔。

徐嘉君博士表示，巨木多生長在高山不易到達之處，一趟測量旅程需要花費7至8天，過去曾多次到達現場才發現資料誤差很大，幸好王驥魁教授發展演算法，能較精準估算樹高，將研究人員目標縮小至合理範圍。

(中時 )