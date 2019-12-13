2020總統及立委大選將至，新北市政府警察局執行「全國同步掃黑行動」專案，自12月10日至12日止，檢肅6名治平專案目標及成員共63人到案。（新北市刑大提供／葉書宏新北傳真）

2020總統及立委大選將至，新北市政府警察局執行「全國同步掃黑行動」專案，自12月10日至12日止，檢肅6名治平專案目標及成員共63人到案。（新北市刑大提供／葉書宏新北傳真）

2020總統及立委大選將至，新北市政府警察局執行「全國同步掃黑行動」專案，自12月10日至12日止，檢肅6名治平專案目標及成員共63人到案。（新北市刑大提供／葉書宏新北傳真）

2020總統及立委大選將至，新北市政府警察局執行「全國同步掃黑行動」專案，自12月10日至12日止，檢肅6名治平專案目標及成員共63人到案，包括竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派之重要幹部與成員。

新北市警察局為期前淨化選前治安，防制隱身特定政黨或人民團體之幫派犯罪分子藉以暴力、操作賭盤或其他不法手段介入選舉事務，配合內政部警政署規畫執行2019年第4次「全國同步掃黑行動」。

專案期間內肅清不法槍械1枝、查獲各類毒品6966.91公克；另檢肅具特定政黨身分成員1人到案，對於打擊隱身特定成員之幫派分子具有震攝效果。

警察局於此波掃黑行動間，鎖定轄區竹聯幫、四海幫、天道盟等三大幫派及涉及聚眾鬥毆之活躍幫派組合聚焦打擊，深入蒐集不法事證，其中刑事警察大隊主導偵辦竹聯幫信堂寶信會，案由士林地方檢察署檢察官王啟旭指揮偵辦。高嫌平日涉嫌指揮旗下成員在淡水地區強迫推銷啤酒，藉以獲取不法利得，店家若有不從則砸店或燃放大龍炮手法恫嚇，該組織於此波掃黑專案中一舉破獲。

此外，由刑事警察大隊與新莊、三重、土城等分局共同偵破竹聯幫仁堂明仁會在新北地方檢察署開槍案，本案在該署檢察官李秉錡指揮下，兵分多路持拘票、搜索票將幫派組織分子檢肅到案，並查獲改造手槍1枝，最為矚目。

此波掃黑專案重大成果尚有刑事警察大隊檢肅目標天道盟太陽會成員共8人到案、檢肅目標竹聯幫文武堂成員共9人到案、檢肅目標四海幫成員共21人及瑞芳分局檢肅目標天道盟太陽會成員共9人到案，對於清剿幫派犯罪分子具有相當震攝效果。

警察局表示，為展現政府維護治安之決心，貫徹市長侯友宜「營造安居樂業之生活環境，還治安於民」施政重點，選前配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，藉此全面掃蕩幫派，壓制甚囂塵上不法氣焰。

另為維護第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉工作，將持續對幫派組合以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，防制幫派暴力介入選舉，有效淨化選前治安。

(中時 )