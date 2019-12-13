一位科幻電影迷如果發現聯邦星艦企業號不是使用先進的隔離式線性電腦系統，而是用類似MS-DOS的系統上運行，應該會感到很失望，《星際爭霸戰》電影也不會那麼有趣了。不過，有些難以置信的是，號稱以最尖端科技打造的美軍先進戰機F-22猛禽，實際運作的狀況就是這樣。

據《我武唯揚》(We are the mighty)網站說，美國空軍可能會提醒你，F-22戰機可不是科幻小說，這架號稱史上最先進的戰機是空軍每天都要面對的工作。

報導指出，F-22戰機計劃是在伊拉克和阿富汗戰爭的高峰期被停產，當時是為了調整美軍的戰術需求。F-22設計為空中優勢戰鬥機，預備與中共或是俄羅斯的先進戰鬥機對抗，不是為地面部隊提供支援。但是當時的美軍打了兩場戰爭，都是對付使用低科技武器的叛軍或技術落後得多的部隊，一直到發現恐怖分子也有F-14戰機之前，幾乎沒有人認為美軍需要F-22這種先進戰鬥機。現在，美軍防衛重心轉移到大國競爭上，F-22戰機的需求變得越來越凸出。

報導表示，即使現在是F-35戰機吸引了大多數的目光，F-22還是美國空軍中速度最快的戰鬥機，在敵人還未發現F-22時，它就可以偵測到遠方的敵機並發動攻擊。一個實際案例可以說明這種現象：有一架美軍F-22從2架伊朗F-4靈戰戰機下方竄出並貼近飛行，讓對方嚇了一跳，這等於是告訴他們「你們可以回家了」。

報導說，只要有F-22，就能清除戰場上的敵機，在與中國大陸這樣的國家進行大國競爭時，F-22是空軍優勢力量中不可缺少的部分。它高超的隱形性能、超音速巡航能力與強大的機動性所形成的空優戰力，在擊毀敵方戰機或護送諸如C-17全球霸王運輸機，都是極佳的選項。

F-22的強大戰力主要來自於隱形功能、戰機優越性能與飛行員的絕佳訓練。如果要藉由干擾或駭入其電子通訊來阻撓F-22，敵方會發現完全無法入侵，其原因與上述的條件無關，真正的因素是F-22機上電腦使用的是35年以前的編程技術。

當年五角大廈要停止生產F-22這架已經花了650億美元預算的戰機時，很多人開它玩笑說，F-22太先進了，根本都用不上，畢竟當時正在進行的兩場戰爭中，F-22確實從未出過一次任務。前海軍部長約翰．雷曼(John Lehman)最後為保留F-22找到一項理由，他告訴《華爾街日報》說，這架戰機的電腦可以免受中國大陸駭客的攻擊，因為「在中國，沒有人知道如何對它所運用的1983年代老式IBM軟體程式進行編程」。

這件事至今已經10年了，F-22也參加過敘利亞戰爭，中國大陸和俄羅斯重新崛起並且擁有第5代戰機，雖然其中某些技術可能是從美國偷來的。現在要準備對抗中國大陸與俄羅斯時，五角大廈應該會認為，當年美軍應該多買些F-22才對。

(中時電子報)