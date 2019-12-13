SOGO所屬控股公司太平洋流通（以下簡稱太流）13日發出聲明，將針對新加坡麵包物語集團（BreadTalk Group）主席郭明忠，對外傳布與事實不符資訊，已委請新加坡律師，於當地對郭明忠提起誹謗訴訟。

太流並進一步澄清郭明忠不實言論；包括郭明忠自稱向李恒隆購買太流股份，然郭明忠（或其所投資的天義公司），迄今並未依法獲得任何股權移轉，並不具有太流股東身分。

此外，太流說，郭明忠自稱藉購買李恒隆股份，將取得太流子公司遠東SOGO百貨的控制權。然而李恒隆股份僅占太流股權之0.15％，即使未來郭明忠依法獲得李恒隆股份，亦無法影響遠東SOGO經營權。

而對於郭明忠一再誆稱太流登記不實，事實上，遠東集團對太流進行增資、及主管機關辦理增資登記之合法性，業經多件民事、刑事、行政訴訟案件判決確認合法有效。太流指出，郭明忠多次表達欲透過台星經濟夥伴協定，聲請對太流登記事項仲裁。然主管機關係依照我國法院之確定判決辦理公司登記，並無涉及對外國投資人不平等待遇之情事。

太流指出，郭明忠將個人謬論牽扯政府層級對話，司馬昭之心路人皆知。以上各項事實，太流已多次對外說明，惟郭明忠仍一再對外傳布與事實不符之相關資訊，為維護太流及各利害關係人權益，不得不提起訴訟，未來如郭明忠於其他場合仍有不實言論，太流亦將續行採取法律行動。

(工商 )