台北101的2020年跨年煙火贊助商還在尋覓當中，包括電玩、電商業者猶待下周敲定，101董事長張學舜罕見出馬大力推銷重金打造的聖誕水晶街、13日更化身導覽員介紹辦公大樓「島嶼花園」，他同時拋球鼓勵藝術文化界精英歡迎到101大樓策展，而這套新年驚豔101案還將在月底董事會報告，是否能達到節慶綜效備受矚目。

台北101觀景台人次雖減少，但主要營收來源購物中心與辦公大樓固定租金收益均呈現成長，整體營收成長在高個位數；預計今年全年營收會比去年好，以去年創新高近150億元來說、今年有望再創新高。

台北101大樓自4日起點亮跨年氣氛，張學舜首波即推薦101十大打卡景點；張學舜說，當年任圓山飯山董座即力推「到圓山過年」，現在就是要激推「到101過年」，且從12月起迎接聖誕、跨年、農曆新年推出雙跨年系列活動，包括聖誕燈飾、島嶼花園等均將開展至明年元宵節為止，預估將吸引超過200萬人次。

101商場去年吸引1,400萬來客人次，預期今年來客數衝上1,500萬人次。

今年台北101除了請來花藝大師凌宗勇在101辦公大樓一樓大廳打造「花薈公園」，10日起更首度展出木雕大師朱銘藝術展，張學舜強調，迎來2020年以新年驚豔101打造101成為人文、美學與藝術的舞台，這只是開始，也鼓勵所有藝術家一起到101策展，打造101成就藝術殿堂。

(工商 )