為達成全球化的願景及策略，國際中橡董事會13日決議，將新設全資荷蘭子公司，並與土耳其OYAK工業集團合資，在土耳其投資建廠，從事碳黑事業生產。國際中橡指出，初期雙方將共同出資美金3.8千萬元，雙方各占50％股權。

國際中橡指出，已即刻進行建廠的土地取得、環評等申請及取得，完成後就可馬上動工興建。

根據規劃，此土耳其新廠的預計產能為年產15萬噸。

國際中橡有83％的營業來自碳黑，目前在台灣的高雄林園、大陸的遼寧鞍山，安徽馬鞍山，重慶、以及印度、美國等地設有生產廠區。

中橡目前產能有79.5萬噸，是全球第6大的碳黑生產廠。若加上土耳其，以及先前，國際中橡也已在泰國建立一個新廠，產能也是15萬噸，將在2021年投產。到時，國際中橡的總產能可達到110萬噸，在世界的排名可望再往前。

國際中橡指出，後續建廠開發所需的其他資金，則將視實際需要，另由兩家公司成立的新公司，直接或間接透過銀行貸款、或其他適合方式支應。

(工商 )