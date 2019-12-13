新北市教育局今（13）日在福和國中舉辦「新北市高中（職）暨國中性別平等教育表演藝術比賽」。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

性別平等不是口號，而是要落實在日常生活之中。新北市教育局今（13）日在福和國中舉辦「新北市高中（職）暨國中性別平等教育表演藝術比賽」，共有國中21隊、高中職6隊，總計27隊參賽，各隊伍利用日常生活的事件，構思創作現代流行舞蹈、戲劇、相聲、音樂短劇等來反思探討各項性別平等議題，透過豐富的肢體語言傳達青少年多元、尊重之性別平等觀念。

今年表演的內容主軸多以劇情鋪陳出性別歧視與刻板印象之省思，國中組部分，福和國中等六所學校，藉由結合戲劇及舞蹈的音樂劇來試圖打破性別的刻板印象；永和國中、尖山國中則以流行舞蹈融合故事來詮釋性別平等；柑園國中、桃子腳國中及鳳鳴國中將演出情侶間約會及分手暴力的處遇；北大高中國中部帶來的是對口相聲，來提醒大家性別平等的重要。此外，其他比賽隊伍也展現多元社會之性別議題，包含多元性別的尊重、夫妻平權、性侵害、性騷擾及性霸凌防治等議題，均具有重要的教育意義。

高中職組部分，能仁家商將演出一部「老闆急徵漂亮、火辣的秘書，但來面試的竟然是男生？」的劇情，來顛覆性別刻板印象；莊敬高職希望由戲劇表演讓每一個孩子在性別光譜上都能找到屬於自己的角落，營造性別友善環境；辭修高中則以校園「性霸凌」為題材，提倡建立性別平等的友善校園；樟樹國際實創高中集結了校內的媒體動畫科及流行服飾科，利用戲劇、舞蹈及走秀提供給弱勢族群更多的勇氣及溫暖；此外南強工商、崇光女中亦帶來精彩的性別平等議題演出。

教育局表示，希望透過活潑、創意的表演藝術方式，引導學生對性別議題的反思，進而破除性別刻板印象、性別偏見及性別歧視，落實性別平等及相互尊重，促進友善校園理念生活化。今年比去年有更多的學校參與盛會，師生們利用課後時間來構想創新的劇本，加上學生的創意演出，可見師生對於性別平等的重視與實踐，更達到寓教於戲的目的。

(中時 )