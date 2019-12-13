許莉潔13日開唱，彩排時潘瑋柏驚喜站台，很會流汗的兩人互相幫擦汗。（喜歡音樂提供）

喜歡音樂新人許莉潔13日晚間舉行「不就範」新歌首唱會，下午演唱會彩排時，「亞洲唱跳天王」潘瑋柏驚喜站台，兩人過去都是肉肉身材，加上汗腺相當發達，兩人直接在舞台上演「交杯酒擦汗」，能跟偶像親密互動，讓年僅23歲的許莉潔直呼超害羞「心跳有漏幾拍」，而潘瑋柏也傳授她開唱心法，可以聽嘻哈音樂、冥想情境，更回憶自己第二張專輯開演唱會時「是張學友大哥指點我，我連他飯店門我都不敢走進去，我腿都軟了」。

開唱前陳子鴻老師特地送給許莉潔烏克麗麗和肌肉抱枕，希望給她靈感和安全感。被問到是否喜歡肌肉男？許莉潔害羞笑說「喜歡有肌肉，比較有fu」，回憶交往2年的前任男友是肌肉男，笑說「很硬，肌肉很結實」，不過在一年內努力瘦20公斤的她，體型變小、胸部也小1到2個cup，衣服、褲子全變鬆，哀怨桃花沒大增，至今單身一年，對於未來理想型，超會流汗的許莉潔笑說「希望他不要那麼會流手汗，不然會太濕，會很滑」。

13日晚間演唱會處女秀上，她將挑戰唱跳蔡依林〈怪美的〉，更上演「撕衣」橋段大秀舞技，沒練過舞的她，過去喜愛在家看韓團影片自練舞蹈，這次被老師稱讚舞感不錯，讓她相當開心，媒體詢問未來是否考慮當唱跳歌手，還可以減肥？許莉潔笑說，自己因為太會流汗，會從頭皮開始、沿路往臉上滴下來，如果跳舞爆汗「化妝師應該會崩潰」。

從先前89公斤瘦到現在69公斤，許莉潔坦言減肥之路很痛苦，尤其戒甜食、炸物及澱粉，定期要跟公司回報體重，目標能瘦到60公斤，不過開唱前壓力大，她透露前晚「解放」吃了170元的滷味，陳子鴻老師補充，準備演唱會前沒有打擾她，許莉潔調皮說「早知道在演唱會上安排『吃播』橋段」。過去視吃為紓壓管道的她，現在改為看搞笑、狗狗影片紓壓，還會把家中愛貓抓來「吸貓止饑」。

(中時 )