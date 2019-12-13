大陸工信部近日發布數據顯示，今年1到10月，大陸全國互聯網行業規模以上企業共完成營收9902億（人民幣，下同），較去年同期增長21％，其中上海互聯網行業實現營收2390億元，占全國23.3％，居全國第二；在增速方面，上海互聯網行業收入以年增長37.1％的增速領跑東部，浙江36.5％、北京19.4％、廣東10.9％和江蘇7.2％分列第二至第五名。

《中證網》報導，據了解，上海互聯網快速發展的背後，是「以消費者為中心」的新消費浪潮在崛起，拼多多、嗶哩嗶哩、小紅書等互聯網新陣營企業迅速脫穎而出。

例如，拼多多財報顯示，截至今年9月，拼多多年度活躍買家數已突破5.36億，年成交總額達8402億元。大陸全國每10個快遞中，就有3個來自拼多多，依用戶規模計算，成立僅4年的拼多多，已經迅速成長為大陸第二大電商平台。

嗶哩嗶哩也在快速擴大規模。今年前三季，嗶哩嗶哩累計營收47.7億元，日均播放影片7.3億次，年增幅都在60％以上，嗶哩嗶哩已經逐漸褪去「動漫」的標簽，進入到泛娛樂、全年齡層的業務之中。

(旺報 )