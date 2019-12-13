冬季聯盟接近尾聲，13日為5、6名排名賽，由韓職聯隊與日職白隊競爭，近年來中職持續在冬季舉行棒球賽事，連韓職聯隊總教練朴治王都稱讚對棒球發展非常有幫助。而事實上台灣冬季氣候宜人，明年韓職KIWOOM英雄隊一軍就選擇高雄做為春訓基地，眾多12強球星朴炳鎬、金河成及「棒球男神」李政厚屆時也將來台。

韓職KIWOOM英雄選擇澄清湖球場作為球團的春訓基地，期間將與中職球隊進行友誼賽。韓職聯隊來台參加冬盟，總教練朴治王尤其稱讚台灣的天氣優勢極佳，約3周的賽程中僅有2天遇到因雨取消比賽，讓球員在休賽季期間，透過訓練及比賽維持狀態。

KIWOOM英雄明年2月21日至3月9日來台春訓，高雄屆時氣候平均溫度約在16到24度，相較首爾最低溫度下探零下5度，台灣天氣舒適、消費方便又便宜，再加上中職球隊實力接近，是吸引韓職球團願意跨海來台的原因。

KIWOOM英雄一軍隊伍來台，其中包含12強韓國隊球星朴炳鎬、金河成及「棒球男神」李政厚，都會隨隊來到高雄，尤其年僅21歲的李政厚因為帥氣外表擁有超高人氣，台灣球迷有福能近距離觀賽。

李政厚(左)是今年12強賽韓國隊國手。（美聯社資料照）

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