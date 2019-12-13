2019華文朗讀節今（13）日開幕，以「故事的力量」為題，規劃兩大場館、五個主題區，逾百位作家輪番登場，將藉由多元文本的四天展演活動，帶領大眾領略故事的豐富性，藉由故事思考當代的生活與文化。

今年作家陣容創歷年之最，包括張曼娟、駱以軍、朱宥勳、張西等，年輕人喜愛的創作歌手鄭宜農、余佩真、熱血公民教師黃益中、臺大電機系教授葉丙成，YouTuber志祺七七、閱部客、又仁，以及跨界對談講者如金曲創作人陳珊妮、「媽媽界的巧虎」黃瑽寧醫師、繪本天王賴馬、金獎主持人Soac 等，預計整體活動人數將突破新高。

同時推出限量周邊筆記本、帆布袋與書籤，以及值得收藏的限量版手冊，收錄15位作家、7間校刊社，共22篇全新創作故事，並與全臺超過50間獨立書店合作同步發送，限量4,000本，將故事的力量傳遞全臺，一同感受閱讀。

今年活動也突破歷年紀錄，規畫「五大主題區」：藉由文本、戲劇、影像、音樂等多藝術形式跨界的「朗讀劇場」；編輯、作家與讀者深度交流的「朗讀沙龍」；讓作家與讀者暢談創作想法的「新書講座」；還有「親子故事屋」以最純真方式呈現故事；也首次增設充滿未來想像的「青春故事館」，廣邀全國高中職校刊社展演，並透過徵選舉辦寫作的「明日之星」活動。

華文朗讀節發起人王榮文表示，每個人從呱呱落地那一刻起，就在故事中成長，漸漸地讀起繪本書、親子共讀，然後獨立選擇自己想要的讀物，這是讓人們知識被敞開的過程，也許不是課堂上的教育，而是親子時光的故事，或是閱讀過程中，情節精采的武俠及愛情故事。

本屆華文朗讀節由胡川安、《小日子》社長劉冠吟、《秋刀魚》總編輯陳頤華共同策展。劉冠吟表示，今年華文朗讀節不再是個文青同溫層的活動，也不具任何理解的門檻，不談技術，不談理論，有親子館、青春館，老少咸宜；胡川安說，這次華文朗讀節跨出故事的界線，有插畫、攝影、影像，音樂與電影跨界合作，透過不同媒介傳達故事的力量。

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