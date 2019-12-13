50歲的張小姐，近期發現乳頭不斷有分泌物流出，胸罩常濕掉、有漬痕，既困擾，更擔心長壞東西。醫師指出，若症狀持續存在，建議就醫確認分泌物是否為異常，找到原因對症處理。《康健》請教乳房外科專家，回答常見疑問：

Q1 什麼樣的乳頭分泌物是異常？

不正常的乳頭分泌物是指：乳頭有自發性分泌物流出，且持續存在。國泰綜合醫院乳房中心主任蔡明霖觀察，乳房門診中約有3～9%的女性會因為乳頭分泌物來求診。

「乳房的功能主要是分泌乳汁，」彰化基督教醫院全方位乳房腫瘤中心副主任賴鴻文表示，女性乳房每天會製造少量液體，大部分由身體自行吸收，少部分積聚乳管。當靠近乳頭的乳管擴張時，用手擠壓有時會有乳汁流出。懷孕與哺乳期泌乳激素增加，也會排出白色乳汁。

大多數的乳頭分泌物是良性，若是偶發性出現，症狀一到兩周內就消失，不用特別擔心。

如果，乳房有分泌物溢出持續發生3個月以上就需要小心，或是乳頭有分泌物同時合併下列情況要特別注意，如：（1）觸摸到腫塊、（2）分泌物從單側乳房流出（可對著鏡子輕按檢測）、（3）年齡超過50歲、（4）乳房攝影檢查異常等，建議盡快就醫檢查，賴鴻文說。

Q2 能否從分泌物顏色判斷是異常？

不一定。異常乳頭分泌物可以是乳白色、透明無色、血色、有色分泌物帶血等。然而，蔡明霖舉乳癌為例，仍然會有不到一成的分泌物並非血色，若只用顏色判斷是否需要就醫，會有風險。

若是已經有發現腫塊、乳房凹陷、變形等狀況，無論分泌物顏色，很高的機率是乳癌。因此，提醒還是要搭配完整的檢查，才能確認是否為異常。

Q3 大力按壓乳房有分泌物，正常嗎？

基本上正常。賴鴻文指出，無論是否懷孕過，女性乳房在大力按壓下會產生些微分泌物，此屬正常。例如乳房攝影時大力壓迫乳房，會有少許液體流出。

Q4 造成乳頭異常分泌物的原因有哪些？

1.乳管內乳突瘤：

乳管上皮細胞增生所導致呈乳突形狀的腫瘤，常為良性病灶，但有時也會演變成惡性乳癌。常見於40歲左右的婦女，多是單側發生。這類腫瘤大部分小於1公分，若是醫師診斷發現有伴隨非典型增生，則未來得到乳癌的機會為正常人的4～5倍，因此會建議開刀取出，術後也要長期追蹤。

2.藥物副作用：

部分精神科藥物、部分胃藥（如制酸劑Tagamet）的副作用，會刺激中樞神經，引起泌乳激素增加；避孕藥等荷爾蒙藥物則會刺激乳線，皆有乳頭分泌物的現象。因此就醫時，會確認有沒有服用相關藥物，決定是否需要停藥改善。

3.乳癌：

侵犯性乳癌或零期的原位癌都可能造成乳頭異樣分泌。惡性腫瘤屬快速分裂細胞，壞死後會出血，或是侵犯乳管造成出血，所以當發現為有血色分泌物時，須特別留意，若確認為乳癌就要盡快手術治療。

4.其他：

乳房纖維囊腫、乳管擴張症等良性疾病也會影響。有些女性天生乳管比較粗大，容易藏液體於內，一擠壓或是會自發性流出。良性的乳頭分泌物會建議觀察，若是嚴重影響生活品質，可以再討論是否要手術改善。

此外，腦下垂體腫瘤、甲狀腺功能低下會影響泌乳激素，出現異常分泌，可以先用藥物治療。

Q5 該看哪一科檢查？

可以先到乳房外科或一般外科檢查，確認原因再進一步治療或轉診。

醫師一般會透過問診、乳房觸診，安排乳房超音波或乳房攝影。有時需要透過乳管攝影與分泌物的細胞化驗，確認診斷。

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(中時電子報)