羅浚濱／竹市報導

「竹科39、企業久久！」竹科成立39年，11日在園區同業工會舉辦園慶酒會，科技部長陳良基指出，39年前成立竹科不只影響新竹，更改變台灣這一世代的人，這世代更要創造一個新的產業環境給下一世代。

陳良基說，竹科等3個園區加起來產值約2兆6千億，若扣掉園區廠商獲利，台灣整體產業獲利特別是進出口是負的，可見園區扮演台灣整體出口很重要的推動力。

陳良基並說，園區用地預估到2030年前至少還要600公頃，科技部在跟內政部做國土規畫時，就把前人種樹的觀念帶進來，放眼未來1、20年，要創造更多機會給年輕人。

竹科管理局長王永壯表示，竹科今年有超過40家新進廠商，產值連續9年破兆，並取得主辦亞洲科學園區協會國際年會的機會，大力拓展台灣科技界的國際能見度。

王永壯並說，在科技部支持下，園區未來10年發展藍圖已經完成，其中會與新竹市政府共同發展竹科X產業園區，「以軟扶硬」推動產業轉型，持續壯大台灣的高科技產業鏈。

市長林智堅表示，在科技部協助下打造36公頃的「竹科X」產業園區，其中，園區軟體大樓近期通過可行性評估，將在2021年動工新建，讓竹科X成為下個世代的創新產業園區。

今年度園慶酒會重頭戲，邀請霹靂國際多媒體副總經理黃文姬以「霹靂布袋戲-文化傳承與創新發展」為題進行演說，分享品牌結合科技與文化的過程，提供與會廠商在產業轉型與跨域合作的新思維。

竹科管理局並在會中頒發年度創新產品獎、研發成效獎及智慧園區創新應用獎，肯定廠商在創新研發上的貢獻。

(中時 )