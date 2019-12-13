監委蔡崇義、田秋堇調查發現，交通部台鐵局辦理後勤支援管理系統（MMIS）及成本管理資訊系統（CMIS）採購案，明知兩採購案屬同一採購契約並由同一廠商進行開發，卻未在契約中明訂CMIS系統的功能應納入MMIS驗證範圍，導致二系統耗費公帑2億7447萬餘元，工程延宕4年有餘，迄今未完成驗收，監察院10日糾正台鐵局。

監委表示，台鐵局為結合後勤支援管理各子系統，掌握車輛維修成本，提高維修保養品質，於2010年間規劃建置後勤支援管理系統（MMIS）。當時配合國際會計準則(International Financial Reporting Standards,IFRS)實施，規劃辦理成本管理資訊系統（CMIS），其中部分需與MMIS整合，可望節省850萬元，而MMIS規劃2015年8月11日完工，CMIS則預計2014年2月13日完竣。

調查報告指出，台鐵局明知後勤支援管理系統（MMIS）及成本管理資訊系統（CMIS）已合併招標，屬於同一採購契約，並由同一廠商進行開發，卻未於核定立約商所提專案管理計畫書時，要求立約商訂定該二系統整體開發進度時程表及整合驗收測試里程碑。

監委說，台鐵局自與廠商簽約辦理開發建置案至通知廠商終止契約日止，共歷時6年9個月，耗費公帑2億7447萬餘元，且二系統仍在訴訟中，尚未完成驗收，影響維修效能，確有重大違失。

(中時 )