美國總統川普上任以來大力推行減稅政策，刺激美國經濟延續10年來牛市走勢，這也被當成川普引以為傲的政績之一，隨著美國2020年大選也逐步開打，高盛集團分析師認為，若民主黨在明年美國總統、國會大選打敗由川普所屬的共和黨，川普的減稅政策將完全被取消，標普500指數收益將減少約12％，恐造成美股大幅度修正。

據《CNBC》報導，美國明年的大選將同時選出總統，以及參、眾議院議員，高盛分析師Timothy Moe估計，若美國民主黨在明年全面拿下勝利，可能會取消川普的減稅政策，在標普500指數今年大漲26%的情況下，恐造成標普500指數收益大減約12％，促使美股發生大幅度修正。

美股在今年以來屢次創下新高紀錄，每當只要陸美貿易爭端一出新消息，美股也會跟著震盪，Timothy Moe提醒，明年市場可能會面臨一些挑，並點出投資人應該要關注的3個2020年重要日期：3月3日舉辦美國總統參選人初選的「超級星期二」（Super Tuesday），7月13日至16日民主黨全國代表大會，將提名民主黨總統參選人，以及11月3日的總統大選投票日。

(中時電子報)