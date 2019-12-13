立法院13日三讀通過《律師法》修正，法務部表示，現行律師法部分規定未能符合人民期待及如何有效發揮律師自治自律等議題，都與人民訴訟權益及律師倫理規範息息相關，這次修法通過後，律師界的發展將邁入一嶄新紀元，法務部也期待未來律師更能扮演好在野法曹的角色，保障委任當事人的權益及實踐律師法所賦予的公益使命。

這次修法重點為，為徹底杜絕貪汙司法官等重大犯罪者轉任律師的管道，已修正發給律師證書的要件；已轉任者，法務部也可在2年內廢止其證書；凡涉犯貪汙、行賄等特別重大犯罪，經檢察官提起公訴，請領律師證書者，法務部可停止證書審查；已執業的律師，律師懲戒委員會則可命其停止執行職務。

同時，為增進律師執業自由及兼顧地方律師公會的永續健全發展，將地方律師公會的會員分為一般會員及特別會員，律師只可成為一地方律師公會的一般會員，律師如欲在其所加入地方律師公會以外的區域執業者，需依全國律師聯合會的章程規定申請全國或跨區執業。

法務部指出，為符合人民對司法改革的期待及配合司法實務發展所需，律師懲戒制度應更嚴格規範以有效淘汰不適任律師；另全國律師聯合會需設立獨立行使職權的律師倫理風紀委員會，處理律師違反律師倫理規範的申覆案件，並加入三分之一以上非律師的外部委員以增加其公正性。

此外，為使民眾能找到符合自身需求的律師，避免在委任律師過程中因資訊不足而茫然無助，法務部未來將建置律師及律師懲戒決議書查詢系統公開律師的重要資訊讓民眾可上網查詢。

(中時 )