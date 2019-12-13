新北市府原訂在「城鎮之心」計畫中，替金山區金包里溪施作水質改善工程，無奈地區偏遠，開標3次通通流標，溪水散發的惡臭讓居民無法忍受，抱怨頻頻；新北市水利局回應，近日終有廠商投標，預計年底開工，明年底完工，工程經費約1億，屆時將設置髒水截道處理設施，將溪水、汙水分開處理。

金山區金包里溪在10多年前本是條清澈溪流，但近年觀光客增加，地方發展起來、家庭廢水增加，汙水通通排入金包里溪，導致溪水越發惡臭，生態遭嚴重破壞。

新北市府為協助改善金包里溪水質，也在「城鎮之心」計畫中編列預算1億元，施作「金包里溪河川整治工程」，希望改善河川問題。

但因金山地處偏遠，當地無大型營造商，外地營造商若要進場，得增加人力、運送成本，利潤也會降低，導致前3次開標案無人投標，金包里溪狀況遲遲沒有改善，也令當地民眾產生不滿。

金美里長蔡龍豪、大同里長許振煌表示，10年前溪裡還有小魚，但現在溪中已無生物；除了家庭廢水外、中游的市場也會排放汙水，區內中正公園段惡臭特別嚴重，狀況持續多年，當地居民抱怨連連。

新北市水利局回應，近日終有廠商投標，若審查順利，「金包里溪河川整治工程」年底就可開工，預計工期約一年，完工後會設置髒水截道處理設施，將溪水、汙水分開處理，還給金山居民一條乾淨的金包里溪。

(中時 )