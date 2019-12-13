台中市建築經營協會明年即將邁入第10年，今（13）日盛大舉辦理事長交接典禮，由豐境建設總經理邱名仕接任第10屆理事長。邱名仕表示，明年將以「十年豐采˙嶄新未來」為目標，聚焦大師講座、論壇、海外參訪等年度三大活動，也希望更多理念相同的建築同業加入成為會員，讓台中市建經協會更加壯大。

邁向成軍10年里程碑，台中市建築經營協會迎來嶄新轉捩點，由建商二代邱名仕領導的團隊呈現年輕化的趨勢，為協會注入了新活血。65年次、擁有英國里茲大學建築結構學博士學位的邱名仕，也是建經協會歷年來學歷最高、也是最年輕的理事長。

邱名仕表示，廣受會員好評、也是建經協會重要傳承活動之一的「大師講座」，在第10屆教育委員會成員提前啟動下，目前已確定邀請包括荷蘭Macanoo、MVRDV建築師事務所、紐約KPF建築事務所、華人照明先驅周鍊、日本竹中工務店、佳士得主席張丁元、台灣流通業教父徐重仁、台中精機董事長黃明和等跨領域國際級講師，無論是建築與都市議題，亦或是以商界 眼光剖析的演說，都將更為深入及開闊，精采可期。

此外，邱名仕強調，預計2020年9月舉辦「宜居城市」新生活提案論壇，以城市生活為核心，探尋下一階段台中都市規畫與住宅設計的可能；至於一年一度的協會海外參訪，也在回應「宜居城市」主題下，計畫前往「現代建築」發源地、也是「節能建築」的技術先驅-德國，實地了解「被動式建築」等其他節能原理的運用方式。

甫卸任理事長的大熊建設董事長梁信雄表示，台中市建築經營協會由建築相關行業的會員所組成，會員數超過300人，成員樂於交流、學習，協會旗下多個運動社團發展蓬勃，最受各界推崇的「大師講座」，年年都有精彩亮點，甚至掀起風潮，吸引不少公會團體取經、爭取合辦，獲得極佳口碑。

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