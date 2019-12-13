國內首家文化科技種子基金正式啟動，取名「科文双融」的管顧公司正式成立，由退休多年的施振榮再次親上第一線擔任董事長，法藍瓷總裁陳立恒擔任副董兼執行長。

施振榮再披戰袍，在此次擔任科文双融公司董事長，據悉是他仍無法忘情協助產業共創共利，藉此以社會企業經營理念，建立文化科技跨界整合平台，期盼能加速推動台灣藝文展演產業化。

科文双融公司有4位發起法人，包括宏榮投資（代表人施振榮）、仁創投資（代表人陳立恒）、台灣造雨（代表人王文漢）、台新創業投資（代表人鄭家鐘），在啟動後，初期先以4,000萬元資金開始運作，該公司表示，爾後將再爭取文策院、國發基金、中華電信的加入參與投資。

施振榮表示，未來募集到的文化科技種子基金，將循環重覆投資以發揮最大效益，希望藉此種子基金帶動文創投資的新模式，以「內容製作物」作為投資標的，並以製作人導向及策展人導向來主導的市場新思維，以解決藝文產業投資的痛點，

(工商 )