延宕15年的捷運汐止民生線第二階段環評日前二度卡關，將補正再審，國民黨新北市第十二選區立委候選人李永萍13日表示，對此毫不意外，這是台北市長柯文哲對於汐民線漠視不理的必然結果，為了汐止30萬人權益，若進入立院將與新北市長侯友宜合作優先施作第一階段，讓汐止人能直達台北市大眾捷運網。

汐止民生線第二階段環評日前再度被退回，決議補正再審，環評委員認為，第二階段內的民生社區人口稠密，若用明挖覆蓋工法，恐將造成交通大亂，且施作必要性不足。李永萍表示，汐民線一、二階段從環評通過到設計變更、用地取得等綜合規畫報告核定後，尚需9年半才可完工，完工之日遙遙無期。

李永萍表示，汐止居住人口約30萬，每日上下班苦受塞車之苦，現行增設道路等方式皆只能治標，只有汐民線才能解決根本問題，緩解交通窘況。侯友宜日前特地將象徵捷運「汐止民生線」的抱枕送給她，期盼她進入立院替汐止人爭取第一階段優先施工，侯友宜還說「不管花多少錢都要做！」她也當場允諾，一定會全力爭取，讓汐止人能搭捷運直達台北市。

另外，民進黨候選人賴品妤也不敢鬆懈，13日一早就到汐止交流道站路口拜票，接著至力行市場、茄苳路掃街，晚上又到萬里參加歲末社團成果志工愛心晚會，雙方都用自己的方式在選戰前爭取選票。

(中時 )