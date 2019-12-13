遠東航空公司總經理兼董事長張綱維今（13）午現身，稱遠航停業是烏龍一場，並怪罪主管操之過急，擅發公告停業並資遣員工。對此，民航局表示，遠航12日有正式提出停業申請，此說等於打臉張綱維說謊。

遠東航空12日正式向交通部民航局申請自13日起停業，並向員工公告「停止一切飛航營運」（且註明視同資遣通知），13日負責人張綱維出面對外宣稱有意復飛及「一切運作正常」。對此，民航局表示，截至目前為止尚未收到遠航正式撤回停業申請；但無預警停飛事實已造成，考量飛航安全及公共利益，將續依民航法處置，並持續進行疏運因應計畫。

民航局表示，遠航12日申請13日停止營運，已違反民航法應於60日前提出申請的規定，將續依民航法相關規定辦理，遠航可於12月18日下午5時前回覆陳述意見，由民航局審酌是否報交通部完成廢照程序。倘若遠航有意更正或撤回停飛申請，應正式向民航局提出，由民航局檢查飛安、財務狀況是否具有安全營運的適航能力。

(中時電子報)