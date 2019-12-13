國民黨總統候選人韓國瑜13日晚上在台中市競選總部成立大會時表示，他若當選總部，保證在人民同意、安全沒問題時

，重啟核四，以核養綠，減輕中部人燒煤的數字，這是負責任政府應該做的，民進黨欺騙民眾，不可思議，呼籲大家以選票下架民進黨。

「台中市鄉親你們委屈了！」韓國瑜今晚出席台中市競選成立大會時，全場高喊「總統好！」由於台中市府正大戰中火燒煤影響空汙，韓國瑜表示，近來看著市長盧秀燕和其他六縣市長共七位首長，為了空汙焦頭爛額，中部地區要吸一口乾淨的空氣，都很困難，讓我們非常遺憾。

韓國瑜批評，能源政策完全錯誤，縣市長為空氣焦頭爛額，台電竟要中火再放寬燒十％的生煤。

他說，十八年前從立院退休後，到彰苗雲等地，當時台中的空氣是甜的，但現在天空都灰濛濛，給中部人一口乾淨空氣是誰變成這樣？

韓國瑜強調，民進黨在欺騙公投七百多萬人支持以核養綠，沒收公投結果，據統計，中部人有一萬人死於肺腺癌全，高居亞洲第二，而其中，百分之五十沒有抽香煙習慣，他要全場為中部縣市首長為抗空汙加油。

他保證當選總統後，會在人民同意、安全沒問題時，重啟核四，以核養綠，減輕中部人燒煤的數字，這是負責任政府該做的，民進黨不要再欺騙中部民眾。

(中時 )