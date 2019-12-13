受遠東航空停止營運影響，有旅行業者今日向交通部陳情，稱有140名台灣旅客周日無法從福島回台，102名在台的日本旅客當天也無法飛回日本。旅行公會全聯會召集人李奇嶽表示，不贊成有飛安疑慮下復飛，但這案例凸顯機票履約保證保險機制的重要性。

日紳旅行社的陳情書寫到，12月12日遠航飛福島的包機載有140名台灣旅客，同時也載日本旅客至台灣旅遊有102人，現在這些日本旅客星期日沒有飛機回日本，也無法把140名台灣旅客載回台灣。

旅行公會全聯會召集人李奇嶽表示，陳情人向交通部陳情但被回絕，若不能讓遠東航空載客回來，也應協調其他航空公司載運旅客返家。

李奇嶽再度點名民航局，直指在遠航沒有能力處理的情況下，民航局是不是該做些什麼？這案例凸顯機票履約保證保險機制的重要性。

李奇嶽解釋，旅行社有品保協會與履約保證保險制度，當遇到旅行社倒閉無力履行合約時，旅客可拿旅行業代收轉付收據向保險公司申請理賠，保險理賠額度不夠時，品保協會基金還會支付。李奇嶽表示，品保協會支付的錢，都是各旅行社繳交的保證基金，之前多次航空事件發生要求民航局照樣辦理，但民航局就是不肯對航空公司制定類似制度。

(中時 )