國民黨副總統候選人張善政及台南市議員謝龍介，今晚7時至新北市土城區為第十選區立委候選人林金結站台。（許哲瑗攝）

張善政與林金結也特別向群眾呼籲，要改變執政無能的民進黨，讓國家變得更好，明年1月11日就要用選票下架民進黨。（許哲瑗攝）

國民黨副總統候選人張善政及台南市議員謝龍介，今晚7時至新北市土城區為第十選區立委候選人林金結站台。（許哲瑗攝）

現場邀集各式攤位重現「國瑜夜市」威力，湧入千位支持者搖旗吶喊。（許哲瑗攝）

庶民列車來了！國民黨副總統候選人張善政及台南市議員謝龍介，今晚7時至新北市土城區為第十選區立委候選人林金結站台，現場邀集各式攤位重現「國瑜夜市」威力，湧入千位支持者搖旗吶喊，林金結提出寵物政策、修正《財劃法》等政策；張善政也承諾上任後協助修正，讓新北市更好。

謝龍介致詞時痛批，選舉被民進黨搞到烏煙瘴氣，不過他不煩惱，因為人人有選票，必能下架無能政府，他的90萬票請雞排運動，民進黨竟出動內政部、法務部硬卡，「我怕嗎？為了子孫世代，我跟你拼到底！」明年林金結只要當選，他絕對來土城炒米粉請大家吃。

林金結說，新北市400萬人口，去年上繳的國稅為1833億元，但獲得的分配款卻僅僅只有332億元，舉凡捷運三鶯線、樹林萬大線、汐止民生線，種種建設都需經費，市長侯友宜去年大勝蘇貞昌30萬票，如今卻得低聲下氣向中央爭取經費，實在不公平；另林金結也提出修正《財劃法》、寵物友善空間、長照保險制、以及推動十五年國民義務教育政見。

張善政則向台下民眾講話，民進黨明明在立法院過半，政策應該很好貫徹，但卻不斷地把未通過的法案怪罪國民黨，包括一例一休、能源政策種種惡法都是民進黨通過的，他們不聽民眾的心聲，只聽蔡英文的話，「民進黨就是立法院的亂源，成事不足敗事有餘，他請大家把票集中投給國民黨與林金結。」

最後，張善政與林金結也特別向群眾呼籲，要改變執政無能的民進黨，讓國家變得更好，明年1月11日就要用選票下架民進黨。

(中時 )