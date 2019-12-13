女星何如芸2003年嫁給「美侖飯店」董事王敏錡，升格為豪門媳婦，最近男方被拍和何如芸感情轉淡，何如芸承認4月已提離婚。今(13日)有媒體訪問到王敏錡的友人，對方不僅澄清王敏錡絕無和女生過從甚密，也說明兩人婚變主因與女方不做家事、金錢價值觀有關，何如芸更曾向王敏錡抱怨傭人有薪水，「為什麼我沒有？」

何如芸和王敏錡育有兩子，11日何如芸在臉書發文證實婚變，直說：「這樣的生活我過了10年」，曾有盼望但不斷失望，她也愧對兩個兒子，「沒有辦法忍到最後」。經紀人則說兩人本來打算明年初把孩子送去新加坡，何如芸想陪兒子到當地念書，便順勢提離婚，沒想到才開口，王敏錡就決定將小孩提早送出國，何如芸很晚才得知必須要跟兒子分開，當下難過崩潰。

據《NOWnews 今日新聞》報導，友人分享王敏錡所說的婚變原因，舉例女方很少下廚做飯、連修剪指甲也要傭人幫忙，談到照顧兒子，何如芸曾問王敏錡：「為什麼我沒有薪水」。此外，王敏錡也否認久沒回家的說法，反指何如芸不願跟他同房共枕，種種累積下來才導致無法再經營婚姻。

而何如芸的經紀人回應，家務事搬上檯面鬧到這地步已經很難說清，反正何如芸這方已委任好律師，就交由法律途徑解決。

(中時電子報)