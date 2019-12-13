中油與台灣松下電器集團共同主辦第五屆「綠色生活創意設計大賽」，今（13）日由明志科技大學工業設計系作品「ECO TUBE隨身棉條導管」、大葉大學工業設計系作品「BOBBIE桌上型香爐空氣清淨機」、成功大學都市計劃系作品「模組劃時代Fit out your energy. Fit in your life」奪各組金獎。中原大學獲得年度最佳學校獎、李鎧朮老師獲得最佳指導老師獎。

主辦單位指出，本屆競賽共分「綠色生活居家通用設計組」、「綠色生活居家創意商品設計組」、「綠能加油站創新提案設計組」三組別，總計來自35所不同全國大專院校，34個不同系所，共有167件報名作品，還有來自美國、馬來西亞、日本、大陸、香港等多位在臺灣就讀的學生參與競賽，創意競賽內容涵蓋創意、便利、節能、實用等內容，競爭激烈程度更勝以往，非常精采。經大會聘請產官學研的專家初審後，三組共挑選30隊進入總決賽，每組前3名獎金分別為10萬，5萬及3萬，凡進入總決賽隊伍，未進入前三名的佳作隊伍亦提供每隊5千元獎金，以茲鼓勵。

中油董事長歐嘉瑞指出，透過本次競賽過程，大幅提升大專院校學生對綠能加油站的概念認知。今年決賽隊伍提出許多未來綠能加油站的創新設計，各組隊伍卯足全力，充分展現青年學子們的最佳創意和巧思，期盼藉由本次活動舉辦，為台灣永續綠生活創造更美好願景。

台灣Panasonic集團林淵傳總經理表示，集團為善盡企業社會責任，自2015年起持續辦理綠色生活創意設計競賽，提供學子們激發創意和實踐的機會，在台深耕推廣人才養成培育。繼去年邀請台灣中油股份有限公司擴大辦理，造成廣大迴響後，今年再次攜手合辦，學生們報名參賽情形比往年更為踴躍。

林淵傳指出，未來台灣Panasonic集團將持續辦理本活動，期冀厚植學子們綠色生活理念，並激發更多關於綠色產品設計與應用的創意，共同引領台灣持續發展與進步。

(工商 )