為助攻企業一、二、三代轉型，外貿協會、台灣微軟與美國在台協會（AIT）攜手合作，13日舉辦「青藍攜手，企業騰飛-AI加油站」高階培訓課程，邀請22家、38位企業人士「創一代」及「接班二、三代」同堂，包括老牌琨蒂絲等，協助中小企業了解AI系統概念以及最新科技工具，並應用科技優化內部組織。

貿協指出，此次是以AI時代下企業一、二、三代面對的接班與轉型問題為主軸，希望透過專家引導的溝通平台來消弭隔閡、促進兩代間在產業發展策略面的交流，協助企業穩健接班。

貿協董事長黃志芳指出，主要協助提升企業體質，但追求數位化不可躁進，必須找出適合的路徑；而微軟AI研發中心執行長張仁炯則表示，台灣的中小企業對於科技的需求往往不得其門而入，此次課程以容易理解的語言，讓企業瞭解科技可幫助企業做什麼，打造未來數位轉型的契機。

AIT經濟組官員安瑞恩也指出，台灣是美國在亞太地區最重要的夥伴之一，未來將一起針對企業接班、全球人才循環等議題合作，幫助台灣企業順利接軌數位時代。

張仁炯提到，企業發展AI時常陷入的迷思，儘管人人都想搭上轉型列車，但若連雲端、大數據等基礎都尚未建立，過急過早投入大量的資源，而忽略企業自身的體質與實際需求，貿然推動AI將窒礙難行。他說，發展AI所需的不只是廠商（Vendor），而是戰略夥伴，找到值得信任的合作對象一起為企業量身打造階段性的AI發展計畫，才能有信心地邁向數位轉型浪頭。

朝友工業總經理孫明申分享數位轉型的經驗，包括公司內部資訊儘量用圖像圖表呈現，把知識的力量帶進企業，幫助企業更加成長。身為傳產第三代的琨蒂絲工業董事長魏平儀也提到，考量環境不同也要運用不同的管理方式，像是琨蒂絲目前打樣時有少量多樣的需求，從銅板變成紙本，反而效率更高成本更低。這兩家企業代表台灣不同產業，因應時代挑戰，應變方式也不同。

(工商 )