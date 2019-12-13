為防堵楊蕙如網軍事件，韓國瑜陣營昨提出「反數位威權宣言」，呼籲各政黨候選人簽署；蔡英文總統競選連任辦公室發言人廖泰祥表示，數位人權討論應以國家法律來規範所有行為人，包含候選人，而非一宣言；也請國民黨正視內部網軍問題。

他強調，過去國民黨市議員徐弘庭與曾永權已自承掌握網軍，甚至要脅以網軍肉搜警察對其家人不利，請儘速向大眾交代國民黨控制的網軍作為。

韓國瑜陣營昨提出「反數位威權宣言」由副總統候選人張善政代表簽署，張善政表示，楊蕙如網軍事件爆發後，看到政府掌握數位資料，如果政府要推動數位政策，應該要適當處理民眾疑慮，呼籲蔡英文、宋楚瑜也能簽署宣言。

廖泰祥說，台灣目前與歐盟GDPR（全球最嚴格資通訊隱私權要求），包含資料的取得、目的、使用限制與開放原則等原則均正協商對接合規。數位人權討論應以國家法律來規範所有行為人，包含候選人，而非一宣言。也請國民黨正視內部網軍問題。

(中時 )