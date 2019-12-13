《CATS貓》月亮場景裝置可供民眾拍照。（UIP提供）

改編自音樂劇的電影《CATS貓》，將在耶誕跨年檔期上映，為了讓民眾提前感受電影的氛圍，環球影業特地在耶誕節前夕將華麗的場景搬到信義區街頭，打造電影預告中的經典月亮場景。

《CATS貓》由金獎導演湯姆霍伯執導，演員陣容包括詹姆斯柯登、朱蒂丹契、A咖傑森、伊卓瑞斯艾巴、珍妮佛哈德森、伊恩麥克連、泰勒絲、瑞貝爾威爾森，並為英國皇家芭蕾舞團首席女伶法蘭契絲卡海沃德首次演出電影處女作。電影有華麗場景設計、從芭蕾舞到現代舞、嘻哈舞到爵士舞、街舞到踢踏舞的多樣化舞蹈風格。

13日起在信義威秀影城一樓中庭廣場開放民眾拍照，站在拍照背板前坐在月亮上彷彿身處在電影中華麗的舞台，讓民眾也幻化成為和泰勒絲一樣的《CATS貓》。電影24日在台上映。

《CATS貓》活動詳細資訊如下：

日期：2019年12月13日至2020年01月05日

地點：信義威秀影城一樓中庭廣場

抽獎活動：

活動期間與電影月亮場景裝置拍照，並將照片上傳至環球影片粉絲專頁月亮裝置貼文留言處並＃CATS貓，及標註一位好友，即可參與電影限量周邊抽獎！

★特別活動★

環球影業特別於下列時間額外準備小驚喜要送給現場參與活動的民眾：

12月20日 (星期五) 晚上7：00

12月21日、22日 (星期六) 下午5：00

(更多活動資訊請鎖定環影片粉絲專頁)

(中時 )