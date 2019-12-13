彰化縣永靖鄉失蹤一個多月的五金賣場黃姓老闆娘，原警方鎖定其先生邱姓男子涉嫌重大，未料９日發現邱男陳屍台南安定區，黃女至今生死未卜彷彿人間蒸發。(謝瓊雲攝)

彰化縣永靖鄉失蹤一個多月的五金賣場黃姓老闆娘，原警方鎖定其先生邱姓男子涉嫌重大，未料９日發現邱男陳屍台南安定區，黃女至今生死未卜彷彿人間蒸發，昨一名王姓網友在臉書貼文指出，「黃x玲是我讀書會10幾年的朋友，朋友老公屍體發現了，但我朋友下落不明，若有看到此人告訴我一下吧！」，引發網友熱議。

王姓網友除了在自己臉書貼文，也分享在其他臉書社團，許多網友也幫忙分享，希望能夠早日找到黃女下落，而王姓網友提供的照片除了生活照以外，還有黃女與前台中市長胡志強夫人邵曉鈴合影的照片，今彰化檢警也證實，網友提供的照片就是黃女。

值得一提的是，檢警調查時邱男長子曾向檢警表示，邱男曾偷偷回來家中一趟，他撞見父親後心中有些恐懼，父親坦承是他殺害母親後隨即又離家不知所蹤，承辦人員透漏，邱男生前發現警方在追查後就刻意躲避，甚至將黃女的證件手機帶到新竹丟棄，甚至換車繞道躲避警方追緝，各式異常舉動都不符常情。

據了解邱男與黃女結縭20多年，育有2子1女，兩人藉由黃女娘家提供資金，陸續在台中市沙鹿區、永靖鄉開設3家五金大賣場，邱男10月底向警方通報黃女失蹤後，每天仍照常跟兒子一起到店裡工作，直到警方起疑後才開始神隱，承辦人員也坦言，案情隨著邱男過世後，還有待進一步突破。

(中時 )